CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı Açıklaması
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CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı Açıklaması

15.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:14
CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Taşkın, yazılı açıklamasında, "Otizmli ve Down Sendromlu Bireylerin Kovid-19 Pandemisiyle Derinleşen Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığıyla rapor hazırladığını belirtti.

Otizmli ve down sendromlu bireylerle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri ve bağımsız uzmanlarla yapılan görüşmelerle raporun şekillendiğini aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Engelli hakları bir bakım ya da rehabilitasyon sorunu değil eşitlik, adalet ve yurttaşlık sorunudur. Sosyal devlet, engellilik türü ne olursa olsun, engelli vatandaşına insanlık onuruna yakışır ve topluma tam katılımlı bir hayat sağlayacak hizmetleri eksiksiz olarak sunma sorumluluğu ve bilinci içerisinde olan devlettir. Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır."

Taşkın, raporda, Kovid-19 salgınında otizmli ve down sendromlu bireyler ile ailelerinin derinleşen sorunlarına işaret edildiğini, çözüm önerilerinin sıralandığını kaydetti.

Otizm Eylem Planı'nın acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu bir an önce uygulanmaya başlanmalıdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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