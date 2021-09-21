CHP'li Servet Ünsal: 'İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Servet Ünsal: "İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
CHP'li Servet Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, iklim krizinden en çok Türkiye'nin etkileneceğini öne sürerek, "Çünkü ormanlar yandı, tarım alanları betonlaştı, gıda sorunu gittikçe artıyor.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, iklim krizinden en çok Türkiye'nin etkileneceğini öne sürerek, "Çünkü ormanlar yandı, tarım alanları betonlaştı, gıda sorunu gittikçe artıyor." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunlarını anlatarak, özel yurt fiyatları ve kiraların artığını söyledi.

Ekonomide yaşanan bazı gelişmelere değinen Ünsal, "Ayçiçek yağı pandemi başlangıcından bugüne göre yüzde 76,3, balık yüzde 73,5, margarin yüzde 70,7, yumurta yüzde 37,3 arttı. Sen gelmişsin 'vatandaşın zulmünü' önleyecekmişsin. Sen hiçbir şeyi önleyemezsin Tayyip Erdoğan. Senin keyfin yerinde." ifadesini kullandı.

Dünyada yaşanan iklim krizini anımsatan Ünsal, "İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak. Çünkü ormanlar yandı, tarım alanları betonlaştı, gıda sorunu gittikçe artıyor." diye konuştu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu ile başlayan Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

Kılıçdaroğlu ile başlayan Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de iş adamlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de iş adamlarına seslendi

 CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda

CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Oğuzhan Koç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Marcao Burak Elmas Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li Servet Ünsal: 'İklim krizinin en çok etkileneni Türkiye olacak' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:44:16. #1.17#