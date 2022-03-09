CHP'li Sertel: "Vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş durumda"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, vatandaşın yaşam standardının oldukça gerilemiş durumda olduğunu söyledi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a CHP milletvekilleriyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gördük ki vatandaşın yaşam standardı oldukça gerilemiş ve zamlardan dolayı çok etkilenmiş durumda." dedi.

Sertel, vatandaşların özellikle elektrik faturalarının artmasından, yağ fiyatlarından başlayarak her gün mazota ve benzine gelen zamlardan bitap düştüğünü savundu.

Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in aldığı bir araziye ilişkin iddiaları anlatan Sertel, konunun İzmir'de basına yansımasının ardından 154 habere içerik erişimi engeli getirildiğini ifade etti.

Erişim engeli kararını eleştiren Sertel, "Eğer tekzip için müracaat etse, söylemek istediğini basın yoluyla söylemek istese, başvursa belki medya kuruluşları onu alacak ve yayınlayacak. Onu yapmıyor. Başvuruda bulunmuyor, mahkeme kararıyla tekzip göndermiyor, herhangi bir mahkeme kararına başvurmuyor. 'Haber doğrudur, doğru değildir.' demiyor. Yaptığı iş, doğruca koşuyor İzmir Sulh Ceza Hakimliğine habere erişim engeli koyduruyor. Bu Abdülhamid sansüründen de beter bir durumdur." görüşünü savundu.