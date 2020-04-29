CHP'li Sarıbal: "Atalık tohumların marketlerde satılmasını kınıyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Sarıbal: "Atalık tohumların marketlerde satılmasını kınıyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımda kullanılan atalık tohumların büyük marketlerde satılmasını kınadı.

CHP'li Sarıbal:
29.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımda kullanılan atalık tohumların büyük marketlerde satılmasını kınadı.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçinin borcunu ödemekte zorlandığını ileri süren Sarıbal, "Çiftçinin, üreticinin ve tarımın temel sorunlarına dair sahici olan, sonuca ulaşan tek bir çözüm önerisi yok. 6 ay ertelediniz 6 ay sonra bütün bu borçlar geldiğinde nasıl ödeyecek çiftçi?" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, bir ülkede en önemli konunun gıda ve tarım, tarımda da en önemli şeyin tohum olduğunu vurguladı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) atalık tohumlarının büyük zincir marketlerde satılmasını eleştiren Sarıbal, "TİGEM'lerin en büyük özelliği stratejik ürünlerde tohum üretmek, hayvan ıslahı yapmak, o tohumları gerçek anlamda üreticiye en uygun anlamda sunmak." dedi.

İhracat kısıtlaması getirilen soğanın ve limonun çürüdüğünü ileri süren Sarıbal, "Sanayi amaçlı, özellikle yemekhaneler için restoranlar ve oteller için üretilen soğan şu an depoda çürüyor. Bunu alın halka dağıtın. Bu bir ihracat kısıtı değil ürünü zayi etmek." diye konuştu.

"Avrupa'nın en büyük tarım toprağı Türkiye'de"

Sarıbal, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tarım toprağına sahip ülkesi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu anda 37 milyon 700 bin hektar tarım alanımız var, Avrupa'nın en büyüğüyüz. Bütün ürünleri bu topraklarda rahatlıkla üretebilir, rahatlıkla buradan yürüyebiliriz.

Tarımın, bu ülkenin en önemli konusu olması gerekir. Tarım ve gıda borsaya, tüccara, özel sektöre, sözleşmeli tarıma bırakılmayacak kadar önemlidir."

Sarıbal, tarımın ticaret ve rekabete konu edilemeyeceğini, çiftçinin yabancı ülkelerin ticaretiyle rekabet ettirilmemesi gerektiğini belirti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde Haber
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haber
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Nur Yerlitaş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Terör Mayıs
Şu an buradasınız: CHP'li Sarıbal: "Atalık tohumların marketlerde satılmasını kınıyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:29:16. #1.14#
title