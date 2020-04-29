CHP'li Sarıbal: "Atalık tohumların marketlerde satılmasını kınıyorum" CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımda kullanılan atalık tohumların büyük marketlerde satılmasını kınadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımda kullanılan atalık tohumların büyük marketlerde satılmasını kınadı.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçinin borcunu ödemekte zorlandığını ileri süren Sarıbal, "Çiftçinin, üreticinin ve tarımın temel sorunlarına dair sahici olan, sonuca ulaşan tek bir çözüm önerisi yok. 6 ay ertelediniz 6 ay sonra bütün bu borçlar geldiğinde nasıl ödeyecek çiftçi?" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, bir ülkede en önemli konunun gıda ve tarım, tarımda da en önemli şeyin tohum olduğunu vurguladı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) atalık tohumlarının büyük zincir marketlerde satılmasını eleştiren Sarıbal, "TİGEM'lerin en büyük özelliği stratejik ürünlerde tohum üretmek, hayvan ıslahı yapmak, o tohumları gerçek anlamda üreticiye en uygun anlamda sunmak." dedi.

İhracat kısıtlaması getirilen soğanın ve limonun çürüdüğünü ileri süren Sarıbal, "Sanayi amaçlı, özellikle yemekhaneler için restoranlar ve oteller için üretilen soğan şu an depoda çürüyor. Bunu alın halka dağıtın. Bu bir ihracat kısıtı değil ürünü zayi etmek." diye konuştu.

"Avrupa'nın en büyük tarım toprağı Türkiye'de"

Sarıbal, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tarım toprağına sahip ülkesi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu anda 37 milyon 700 bin hektar tarım alanımız var, Avrupa'nın en büyüğüyüz. Bütün ürünleri bu topraklarda rahatlıkla üretebilir, rahatlıkla buradan yürüyebiliriz.

Tarımın, bu ülkenin en önemli konusu olması gerekir. Tarım ve gıda borsaya, tüccara, özel sektöre, sözleşmeli tarıma bırakılmayacak kadar önemlidir."

Sarıbal, tarımın ticaret ve rekabete konu edilemeyeceğini, çiftçinin yabancı ülkelerin ticaretiyle rekabet ettirilmemesi gerektiğini belirti.

Kaynak: AA