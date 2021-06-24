CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)
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CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)

CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Politika

CHP'Lİ VEKİLLERE HDP KOALİSYONU SORUSUCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında oluşturulan CHP Ekonomi Masası heyeti, Konya'daki programı kapsamında kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

CHP'Lİ VEKİLLERE HDP KOALİSYONU SORUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında oluşturulan CHP Ekonomi Masası heyeti, Konya'daki programı kapsamında kent merkezinde esnafı ziyaret etti. 

Heyette bulunan Öztrak ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, taksicilerle de sohbet etti. Taksicilerden biri, "Yıllardır ben oyumu veriyorum ama boşa veriyormuş gibi aynı. Şu ittifak olaylarını bıraksanız" diyerek CHP'nin HDP ile koalisyon içinde olduğu söyledi. Öztrak ise CHP'nin milli birliğin, beraberliğin partisi olduğunu belirterek, "Milli birliğin beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak demişiz, ezan demişiz. Bu Cumhuriyeti kurmuşuz" diye konuştu.Taksici, "Bu arkadaş diyor ki, niye HDP ile koalisyon yapıyorsun? Sokakta böyle bir zihniyet var.  Bu algıyı nasıl çözeceksiniz?" dedi. Öztrak ise "Nerede yapmışız" diye cevap verdi. Yanındaki Budak da "Yok işte" dedi. Öztrak, "İşte hep beraber anlatacağız. Kiminle koalisyon yaptığımız belli" diye konuştu. Budak da "İnanlara sizler anlatacaksınız" dedi.'BİZİM İTTİFAKIMIZ İYİ PARTİ'YLE'Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, şunları söyledi:

"Milletimiz, yapılanları görüyor. Konya'da da bu manzara farklı değil. Şu sandık bir an önce önüme gelse de bu yükten kurtulsam, diyor. Bu konuda bizim kiminle ittifak yaptığımız belli. Kimseden gizli, saklı bir şeyimiz yok. Bizim ittifakımız çok açık İYİ Parti'yle. Genel Başkanımız da söylüyor bunu. Seçimde kimlerle ittifak yaptığımız belli. Onun dışında sandıkta tabii ki AK Parti'li seçmenle de Milliyetçi Hareket Partili seçmenle de HDP'li seçmenle de ülkede başka partilere oy vermiş kim varsa hepsinden sandıkta oylarına talibiz. Orada ittifak yapmak isteriz. Ama onun dışındaki ittifakımız, ülkede kimlerle ittifak yaptığımız belli. Ama seçmenimize saygımız büyüktür. Hepsinin oyuna talibiz."


CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)
CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)
CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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