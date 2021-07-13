CHP'Lİ ÖZTRAK MİTİNG CHP'NİN DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile HDP'li yöneticilerin de katıldığı mitingle ilgili, Miting CHP'nin düzenlediği miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile HDP'li yöneticilerin de katıldığı mitingle ilgili, Miting CHP'nin düzenlediği miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye Başkanımız da davet edilmiş, o da davete icap etmiş dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak, Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı mankurtlar, 15 Temmuz 2016'da Gazi Meclisimizi bombaladı. Milletimiz o gece devletini, sokaklardan topladı. 251 yurttaşımız şehit düştü. 2 bin 196 yurttaşımız ise yaralandı. Biz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz dedi.

'TAKILAR KİRALIK'

Öztrak, geçen hafta CHP Ekonomi Masası olarak Trabzon, Giresun ve Ordu'da bulunduklarını belirterek, Bir kuyumcu esnafımızın söylediklerine şaştık, kaldık. Millet artık düğün, dernek için altın takı almayı bırakmış, kuyumculardan takıları kiralamaya başlamış. Düğün gecesi takılan takılar kiralık. Düğün bitince kuyumcuya iade ediliyor. Çeyrek altının fiyat bugün 830 lira diye konuştu.

'SORUMLU SİZ OLURSUNUZ'

Öztrak, ABD'nin Afganistan'dan büyük bir hızla çekildiğini belirterek, şunları kaydetti

Sadece ABD mi, Afganlar da 'Taliban geliyor' diye arkalarına bakmadan kaçıyorlar. İran sınırımız fiilen silindi. Her gün yüzlerce Afgan, konvoylar halinde Türkiye'ye geliyor. Şimdi Erdoğan hükümeti, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı korumaya gönüllü yazılıyor. Niye Hem ABD ile arayı düzeltmek hem de çarkları döndürecek para girişlerini sağlamak için. Hukukun olmadığı yere ne sıcak ne de soğuk para gelir. Buradan açıkça uyarıyoruz; bu yanlıştan bir an evvel dönün. Herkes ardına bakmadan çekilip giderken, Mehmetçiğimizi Taliban'ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz diye konuştu

'MİTİNG CHP'NİN DEĞİL'

Öztrak, İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile HDP'li yöneticilerin de katıldığı mitingle ilgili soruya Miting, CHP'nin düzenlediği miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye Başkanımız da davet edilmiş, o da davete icap etmiş ifadesini kullandı.

Haber: ANKARA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı