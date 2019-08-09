CHP'li Özel: Bozkurt depremi, İstanbul depremi için kulağımızı çeken uyarıdır

09.08.2019 22:20

Kaynak: DHA

CUMHURİYET Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Özel, "Bozkurt depremi hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimize beklenen büyük İstanbul depremi konusunda kulağımızı çeken son uyarıyı yapan bir hatırlatmadır" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçen Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ve Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik eşlik etti. CHP'li heyet, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde hasar gören evleri gezdi, depremzedelere moral verip, sorunlarını dinledi.'BOZKURT DEPREMİ TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ'Deprem bölgesinde hasarlı evleri inceleyip, bilgi alan Özel, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesindeki kriz merkezine geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Özel gazetecilere de açıklama yaptı. Özel, Bozkurt depreminin, Türkiye'nin yüreğinin ağzına getirdiğini ifade ederek, "Ciddi maddi hasarlar oluşmuş, oturulamaz binalar ortaya çıkmış. Denizli'nin Acıpayam depremiyle kötü bir tecrübesi var. Burada depremzedeleri dinledik, vatandaşlarımız bize Acıpayam'daki depremzedelerin yaşadığı kaygıları anlattı. Orada yaraların sarılmadığı, kişilere verilen sözlerin tutulmadığı, halen daha evlerine geçemedikleri, yapılan evleri köylerine uzak buldukları gerekçesiyle gitmek istemedikleri hassasiyetleri vardı, biz de Çevre ve Şehircilik Bakanına ilettik. Bozkurtlu vatandaşlar, bize 'Acıpayamlıların başına gelen bizim başımıza gelmesin' dediler. Bozkurt depremini Meclis gündemine ve Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Bozkurt'ta özellikle kötü zemine bina yapılmasına izin verilmemesi, deprem yönetmeliğine uygun bina yapılmasını sağlayan bir kadın belediye başkanı gözyaşı akmasına engel olduğunu görüyoruz. Bütün yöneticilerden aynı hassasiyeti bekliyoruz" diye konuştu.'BU DEPREM İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KULAĞIMIZI ÇEKEN UYARIDIR'Özel, Bozkurt depreminden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bozkurt depremi hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimize beklenen büyük İstanbul depremi konusunda kulağımızı çeken son uyarıyı yapan bir hatırlatmadır. Bu konuda hem iktidar hem de yerel iktidarlar üzerine düşeni yapmalıdır. Yaklaşmakta olan ve beklenen büyük İstanbul depremi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler olmak üzere üzerine düşen görevler var. CHP olarak kararlılıkla üzerinde duruyoruz. Ancak TBMM ve ilgili Bakanlık böyle bir tehlikeye karşı duyarlı olmalıdır. Bir anda 6'nın üzerinde depremi duyan Türkiye, yaklaşan ve beklenen İstanbul depremi konusunda üst düzey sorumluluk göstermelidir. CHP olarak tüm partilerle meclis zemininde iktidar partisinin bu konuda yapacağı tüm çalışmalar konusunda iş birliği vaat ediyoruz" dedi.'DEPREMZEDELERİN YARALARININ SARILMASINDA İŞ BİRLİĞİNE VARIZ'CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise depremzedelerin yaralarının kış gelmeden sarılmasının gerektiğini belirterek, "Bozkurt ilçesinde deprem yönetmeliği ve yasaların net olarak uyguladığını, 6.0 şiddetinde depremi en az hasarla kurtulduğunu CHP'li Belediye Başkanı Birsen Çelik'in dirayetli duruşuna borçluyuz. Acıpayam ilçesinde 4.5 ay önce meydana gelen deprem sonrası yaralar hala sarılmadı. Kalıcı konutların teslim edileceği söylendi ancak bu sözlerin askıda kalmamasını istiyoruz. Bizler kış gelmeden sorunlar büyümeden zarar gören vatandaşlarımıza verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasını konusunda iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bir afette 50'den fazla hasarlı yapı olduğunda bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Burada 400'e yakın hasarlı bina tespiti var. Depremden kaynaklı ilçemizde afet bölgesini alan edilmesi şartları varken, hükümet ilan etmemekte ısrar ediyor. Bakanların gelip, bir hafta sonra unutulduğu, çadırların bir hafta sonra toplandığı bir ortamdan ziyade afet bölgelisi ilan edilmesini en uygun yöntem olduğu malumdur" diye konuştu.'CANI YANAN VATANDAŞLARIN YANINDA OLACAĞIZ'Bozkurt ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik de, ilçede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, yarısından fazlasının halen yapılmadığını ifade ederek, "İki gündür yoğun ilgi ile karşılaştık. Bu ilgi sürekli olmalı, devlet erkanına ve siyasi partilere teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz; 'Deprem öldürmez bina öldürür'. Biz yapı denetime uygun ve deprem yönetmeliğine uygun davranan yerel yöneticiler olursak, binanın öldürmediği yapılaşmaya sahip oluruz. Acı kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, evleri hasar gördüğü için canı yanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şimdi yaralara pansuman yapıyoruz. Pansumandan sonra tedavisine geçeceğiz" dedi.