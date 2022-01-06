CHP'li Milletvekili Tekin'den kara para aklama operasyonu hakkında açıklama geldi

Dolandırıcıların çalıntı kartlar ile Twitch yayıncıları üzerinden kara para akladıkları ifşalandıktan sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, daha somut adımların atılacağına dair Tweet'ler paylaşmıştı ve Twitch'te yaşanan kara para aklama olayını TBMM gündemine taşıyacağını dile getirmişti.

GÜRSEL TEKİN'DEN TWITCH'E ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Twitch'te kara para aklayan 44 yayıncı hakkında gözaltı kararı çıktı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 40 yayıncının gözaltına alındığı açıklandı. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, suça karşı mücadele eden gençleri tebrik etti ve aylardır sessiz kalan Twitch'in de artık konuya müdahale etmesini istedi.

"TWITCH'İN KONUYA MÜDAHELE ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "En başından beri #TemizTwitch diyerek ortaya çıkan suça karşı mücadele eden ve toplumu uyaran gençleri tebrik ediyorum. Amazon ve Twitch'in de artık konuya müdahale etmesini bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

ÖNERGEYİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Ayrıca Gürsel Tekin'in yaptığı bir açıklamada, hemen bir önerge hazırlayarak TBMM gündemine taşıdığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da dikkatini çektiğini söyledi. Bundan sonrasında ise hükümetin gereken girişimi başlatması gerektiğini, ayrıca Amerikan Hükümeti'nin de Twitch platformundan kara para aklamaya engel olması gerektiğini söyledi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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