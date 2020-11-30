CHP'li milletvekili Erbay Mustafa Sarıgül iddialarını yalanladı: Parti içine böyle bir hareketlilik yok

Bugün basına yansıyan bazı haberlerde yeni parti kuran Mustafa Sarıgül'ün CHP'li vekillere teklif götürdüğü ve parti genel merkezinin de "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" talimatı verdiği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP'li Milletvekili Burak Erbay, parti içinde böyle bir hareketliliğin ve talimatın olmadığını söyledi.

Haberler.com/Melih Kadir Yılmaz Yeni parti kuran eski CHP'li Mustafa Sarıgül'ün TBMM'de grup kurabilmek için CHP'den milletvekillerine teklif götürdüğü iddia edildi. CHP'li bazı vekillerin Sarıgül'e olumlu yanıt verdiği belirtilirken, yeni partinin resmen kurulmasından sonra istifa edecekleri aktarıldı.

GENEL MERKEZDEN "UZAK DURUN" TALİMATI GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Basına yansıyan haberlerde bu durumun CHP'de hareketliliğe yol açtığı ve genel merkez tarafından milletvekillerine "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" şeklide talimat verildiği yer aldı.

"BİZE BU KONUDA GELEN BİR TALİMAT YOK"

Konuyla ilgili olarak Haberler.com'a açıklamalarda bulunan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay parti içinde böyle bir hareketliliğin olmadığını vurguladı ve "Böyle bir talimat olabilir mi? Bize bu konuda gelen bir talimat ya da parti içinde böyle bir hareketlilik yok" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay

"SARIGÜL'ÜN PARTİSİNE GEÇECEK MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendisine yönelttiğimiz "Sizce CHP'den Sarıgül'ün partisine milletvekili geçer mi?" sorusuna da yanıt veren Erbay, "Bu insanların kişisel kararına kalmış bir şey ama ben Sarıgül'ün partisine geçecek milletvekili olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün partisinin adının Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendiği ve aralık ayı içinde resmen kurulacağı iddialar arasında yer aldı.