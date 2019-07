CHP'li Kiraz'dan ucuz kayısı fiyatına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, meyve suyu fabrikalarının konsantre kayısıyı 50 kuruşa almalarına sert tepki gösterdi. Kayısı üreticisine yetim muamelesi yapıldığını dile getiren Kiraz, yetkililere bu konuda biran önce önlem almaları konuda çağrıda bulundu.

Kayısı da hasat döneminin başlamasıyla birlikte meyve suyu için yaş kayısı alımlarında firmaların üreticilere düşük fiyat vermesine tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı üreticilerini ziyaret ederek yaşanan sorunu gündeme getirdi.

Meyve suyu firmalarına verilecek olan kayısının fiyatının şuan da 50 kuruş olarak belirlenmiş olduğunu dile getiren Kiraz, "Bu durum, bu yıl kayısının da değerini bulmayacağını çok net şekilde gösteriyor" dedi. Üreticilere konsantre kayısı için kilo başı önerilen 50 kuruşun komik bir rakam olduğunu dile getiren Kiraz, "Burada kasayı alıp bahçemize gidiyoruz ve kayısı toplayıp geri buraya getirdiğimiz zaman 50 kuruş alıyorlar bizden. 50 kuruş demek aslında çok komik bir rakam. Arkadaşlarda ifade ettiler şuan da çay ocağına gidip bir çay içsen bir buçuk lira. Dolayısıyla kayısı üreticisi sadece bir çay içebilmek için 3 kilo kayısı getirip burada satmak zorunda." şeklinde konuştu.

"Kayısı için bir devlet politikası gerekiyor"

Bu durumun kayısı üreticileri açısından asla kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Kiraz, "Çiftçiler bu isyanını yetkililere ilettiklerinde kendilerine çözüm önerisini getirin diyorlar. Çiftçilerin çözüm önerisi var ama bunu çözecek olan elbette ki yetkililer. Dolayısıyla biz bu önerileri her yıl tekrarladık" ifadelerine yer verdi.

Kayısı üreticileri için önceden de dile getirdikleri çözüm önerilerini ifade eden Kiraz, şunları söyledi:

"Kayısı için bir devlet politikası gerekiyor. Bunun içinde çözüm basit. Çözüm şu ki, onunla birlikte kayısının sorununu çözmüş olacağız. Birincisi hep söylüyoruz ve dile getiriyoruz alan bazlı destek. Dolayısıyla çiftçiye alan bazlı destek verildiğinde çünkü birçok ürüne veriliyor fındık, üzüme, çaya ve daha çok ürüne veriliyor ama kayısı üreticisine gelince üvey evlat muamelesi görüyor. Kayısı üreticisine alan bazlı destek verildiğinde bu sorun önemli ölçüde çözülmüş olacak. İkinci önerimiz şu, taban fiyat çiftçi ürettiğinde kaça satacağını bilecek ve buna göre üretecek. Ama kayısı çiftçisi üretiyor masrafını yapıyor, ilacını üretiyor, gübresini, işçisini her şeyi yapıyor daha sonradan kayısı satış aşamasına geldiğinde bir bakıyor ki 50 kuruş. Bu çiftçi bunun altından nasıl kalksın. Önceden bir taban fiyat olsa ve o taban fiyatına göre programını yapsa çiftçi bu sorunlarla karşı karşıya kalmayacak. Temel iki noktadan hareketle bir devlet politikası ile kayısı sorununu çiftçi sorununu çözebiliriz. Bunu çözmüyoruz her yıl çiftçi maalesef bu durumla karşılaşıyor."

"Kayısı çiftçinin umudu ama bu konuda çiftçiye yetim muamelesi yapıyorlar."

Malatya'da çiftçilerin büyük bölümünün kayısı ile geçindiğini de belirten Kiraz, "Kayısı üreticisi gözünden sakınıyor kayısısını. Neden? Çünkü kayısı çiftçinin her şeyi, umudu, yarını ve geleceğidir. Her şeyi kayısıya bağlı. Malatya'da birçok kişinin maalesef bu kayısı ile geçimini sağlamak durumunda. Malatya da birçok kişinin geçirmek zorunda olduğu bu kayısı her yıl Malatya'nın vicdanında ciddi yaralar açıyor. Çünkü çiftçi şubat aylarından başlıyor yanmaya karşı dona karşı birçok stres yaşayarak bunu yetiştiriyor ve fiyat konusunda da ayrı stresle karşılaşıyor. Aynı zamanda son dönemlerde TARSİM den kaynaklı çok sorunlar var. Bundan kaynaklı çok şeyi dile getirdik defalarca söyledik yine kayısıya üvey evlat muamelesi yapmaya devam ediyor. Bu üvey evlat muamelesi ile çiftçi uzaklaşıyor ve TARSİM' e sigorta yaptıramıyor çünkü cebinde parası yok" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA