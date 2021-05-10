CHP'li isim paylaştı: Oruç tutmayanlara cami hoparlöründen beddua okunuyor
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CHP'li isim paylaştı: Oruç tutmayanlara cami hoparlöründen beddua okunuyor

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

CHP Manisa Eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Biçer, Manisa Mesir Cami'sinde iki günden bu yana "Oruç tutmayanların baş ağrısın" şeklinde cümleler duyulduğunu söyledi.

Başta Türkiye olmak üzere Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayının bitimine 2 gün kala, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP 25 ve 26. dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından Manisa'da kaydedilen görüntüleri paylaştı.

"ORUÇ TUTMAYANLARIN BAŞI AĞRISIN"

Biçer,Manisa Mesir Cami'sinin hoparlöründen iki günden bu yana oruç tutmayanlara yönelik, "Oruç tutmayanların başı ağrısın" şeklindeki cümlelerin duyulduğunu iddia etti.

CHP'li Tur Yıldız Biçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Manisa Mesir Cami'mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ''Oruç tutmayanın başı ağrısın" cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım.

CHP'li isim paylaştı: Oruç tutmayanlara cami hoparlöründen beddua okunuyor
CHP'li isim paylaştı: Oruç tutmayanlara cami hoparlöründen beddua okunuyor
Haber Editör
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