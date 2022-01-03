CHP'li Gürer, enflasyon oranının Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini savundu

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yüzde 36,08 oranındaki enflasyonun, Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini ileri sürdü.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açıklanan yıllık enflasyon rakamlarının Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini, elektrik, akaryakıt, doğal gaz ve gıda fiyatları üzerinden hesaplanma yapılması halinde enflasyonun düşük çıktığının görüleceğini söyledi.

Piyasada un ve yem fiyatlarında artış yaşanacağını savunan Gürer, "Et ve süt mamullerinin fiyatlarına, yemden dolayı fiyat artışı yansıyacak." dedi.

Tarımdaki mazot, gübre, elektrik gibi girdi fiyatlarındaki artış sonrasında elde edilen ürünlerin de fiyatlarının artacağını, çiftçinin değil tüccarın para kazandığını dile getiren Gürer, "İthalat yerine çiftçiye destek verilmesi gerekir. 3 milyon hektar hububat ekim alanı artık Türkiye'de ekilmiyor. 700 bine yakın çiftçi, çiftçiliği bırakmış durumda. Bu gidiş iyi gidiş değil. Kırsalda küçük aile işletmeciliği dediğimiz işletmeler, hayvancılıktan da tarımdan da uzaklaşıyor." diye konuştu.

CHP'li Gürer, çiftçiye gübre desteği verilmemesi halinde yıllık rekoltenin ve verimin çok düşeceğini kaydederek, "Çiftçinin girdi maliyetleri düşürülmeli. Aksi takdirde sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor. 15,50 kuruş olan unun kilosunun gelecek yıl 20-25 liradan aşağı alınmasının şansı yok." ifadesini kullandı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet