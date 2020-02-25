CHP'li Fikret Şahin, Kızılay yöneticilerinin istifasını istedi

25.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:06

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti döneminde toplumun yardımlaşma ve merhamet duyusunun erozyona uğradığını savunarak güvenilirliğini kaybettiğini öne sürdüğü Türk Kızılayın yöneticilerinin istifasını istedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yaşanan deprem, terör saldırısı ve hain darbe girişimi sonrası çeşitli yardım kampanyaları başlatıldığını anımsatan Şahin, ancak toplanan paraların nereye harcandığına yönelik bir açıklık göremediklerini öne sürdü. Şahin, kamu yönetiminin şeffaf ve hesap verebilir, vatandaşların gönüllü yardımda bulundukları müesseselerin hesaplarının kamuoyuna açık olması gerektiğini belirtti.

Şahin, 152 yıllık bir kurum olan Kızılay'ın bu zamana kadar bir şaibeye bulaşmadığını ifade ederek "AKP iktidarında maalesef Kızılay da bu yolsuzluklara alet edilmiş oldu." dedi.

İstifa çağrısı

Başkentgaz'ın, Kızılay üzerinden yaptığı bağışa işaret eden Şahin, bu durumun sonuçlarının iyi olmadığını söyledi. Şahin, Elazığ depremi sonrası karşılaştığı bir hekim arkadaşının "Depreme yardım edecektim ama Kızılay'da yaşananlardan sonra paranın nereye gideceğini bilmediğim için yardım yapmak istemiyorum." dediğini, bir vatandaşın da Kızılay'a kan bağışında bulunmak istemediğini söylediğini anlattı.

Kızılay Başkanı'nın, geçen haftalarda vatandaşları kan bağışına davet ettiğini belirten Şahin şöyle konuştu:

"Siz güvenilir olursanız, sizin sözünüze toplum itibar eder ve kan bağışında ya da maddi bağışlarda bulunulur ancak şu anki Kızılay Başkanı, güvenilirliğini yitirmiş durumdadır. Vatandaşımız, 'Ben buraya bir yardımda bulunacağım ama bu yardım nereye gidecek.' diye endişe duymaktadır. Yaptığı yardımın nereye gittiğini de görmek istemektedir. Bu yüzden Kızılay Başkanı, Kızılay yöneticileri toplum nazarında güvenilirliklerini yitirmiştir. Bir an önce istifa etmeleri en olumlu davranış olacaktır."

Toplumun yardımlaşma duygusunu kaybedebileceğini savunan Şahin, "AKP iktidarı döneminde toplumumuzun yardımlaşma ve merhamet duyusu erozyona uğramıştır. Bu güvenin tekrar tazelenmesi açısından olumsuz neticeye sebep olan yöneticilerin görevlerini bırakmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA