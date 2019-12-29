CHP'li eski başkan hayatını kaybetti

29.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:58

Uzun yıllar CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı yapan Mehmet Emin Öztürk, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Öztürk, bir süredir Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra, evinde dinlenmeye çekilmişti.



1970'li yıllardan sonra uzun yıllar CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı yapan Mehmet Emin Öztürk dün sabah hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, bugün Ödemiş Büyük Camii'de kılınan öğlen namazının ardından Kaymakçı Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninden önce CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı önünde tören yapıldı. Öztürk'ün cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.



CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Öztürk'ün ölümü ile ilgili olarak, "Ödemiş'in değerli siyasetçilerinden eski CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Emin Öztürk'ün vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Sevenlerinin başı sağ olsun. Başkanımızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de "Cumhuriyet Halk Partisi için büyük emekler sunan değerli başkanımız Emin Öztürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Emin Öztürk başkanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde bir mesaj yayınladı. - İZMİR

Kaynak: İHA