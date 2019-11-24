CHP'li Erdoğdu ilk balyozu kendisi vurdu

24.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:21

İzmir'in Çeşme ilçesinde villasına yaptırdığı eklentiler nedeniyle gündeme gelen ve inşaatı mühürlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme'ye gelerek eklentilere ilk balyozu kendisi vurdu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Çeşme'de bulunan Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının site yönetimine aykırı eklentiler yapıldığı ve tasarıma göre inşa edilmediği gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından dün Çeşme'ye gelerek villasında incelemelerde bulundu. Erdoğdu, Twitter hesabından, "Çeşme Ildır'da havuz medyasında 'kaçak villa' diye iftira atılan kooperatif evime geldim. Ne yapıldığını ilk defa görüyorum. Benim gördüğüm komşularım da benzer tadilatları yapmış. Çok da güzel olmuş, güle güle otursunlar. Şimdi Belediye Başkanımız ile birlikte kendi evime gidip şikayet konusu edilen veya hukuka aykırı olabilecek ne varsa kendi elimle yıkacağım. Beni şikayet eden site yöneticilerinden hukuka uyması konusunda suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağım" paylaşımını yaptı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte geldiği Günkent Sitesi'ndeki villasında şikayet edilen eklentilere ilk balyozu vurarak yıktı. Twitter hesabında eklentilerin balyozla yıkılış görüntülerini de paylaşan Erdoğdu, "Bu da meşhur 'kaçak villa'. İşin aslı 30 yıl önce yapılan 350 evin olduğu kooperatifteki balkon tadilatı. Hiçbir vatandaşımızın kalbi kırılmasın diye aldım elime balyozu balkonu yıkıyorum. Tek adam rejimini de böyle vura vura yıkacağız! Bu da tüm siyasetçilere örnek olsun" şeklinde yazdı.



Öte yandan Erdoğdu'nun siteye girmeden önce yaptığı, "Site girişindeki nizamiye, halkın buraya girişine engel oluyor" açıklamasının ardından girişteki bariyerler de ekiplerce yıkıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA