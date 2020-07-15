Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
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Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Haber Global'de ikinci canlı yayını terk etme vakası yaşandı. Kanalda yayınlanan "Neden" programına konuk olan CHP'li Erdal Aksünger, Avukat Ertuğrul Akar'ın CHP'yi hedef alan sözlerinin ardından canlı yayını terk etti. Programın sunucusu Senem Tolunay Ilgaz ise, "Bu da hep benim başıma geliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

15.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:25

Haber Global'de geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesinin ardından CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger de program konuklarından Avukat Ertuğrul Akar'ın CHP'yi hedef alan sözleri sonrası programı terk etti.

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu "Neden" programında CHP PM üyesi Erdal Aksünger, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Mehmet Tezkan ve Avukat Ertuğrul Akar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKSÜNGER: SİZE SORACAK DEĞİLİZ

Avukat Ertuğrul Akar, "Sayın vekilime CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki beyatı ile cevap vermek istiyorum. Lütfen o çercevede dinlesin beni. 'Siyasiler hakarete varan eleştirileri dahi sineye çekmek zorundadırlar.' Bu CHP'nin il başkanının duruşmadaki beyanatıdır. O minvalde bu konuşmaları değerlendireceğim. Hiç kimse CHP'yi sevmek zorunda değil. İstemeyen de CHP'yi sevmeyenlerle aynı ortama girmez" sözlerinin ardından Erdal Aksünger, "Size soracak değiliz. Zaten çağırsanız da gelmem zaten. Niye? Akla hayale sığmayan hikayelerle tartışamam" diyerek yanıt verdi.

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Avukat Ertuğrul Akar da Aksünger'e yanıt olarak "Ermeniler tepki gösterir diye, vekilim bu tepkiyi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Erdal Aksünger sinirlerine hakim olamadı.

"BÖYLE BİR TARTIŞMA MI OLUR?"

Aksünger, "Ya sen ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu ne biçim alaka kardeşim. Ne Ermenileri kardeşim? Bu ne biçim program? Böyle bir program mı olur kardeşim. Böyle iş mi olur? Bırakın Allah aşkına ya. Etnik kökeni nasıl bi yaklaşım gösteriyorsun sen? Ne Ermenileri... Ne alakası... Biz nereden geldik? Başka bir yerden mi geldik? Kusura bakmayın ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir tartışma mı olur? Çağırmayın böyle programlara bizi" diyerek canlı yayını terk etti.

"BU DA HEP BENİM BAŞIMA GELİYOR"

Erdal Aksünger'in canlı yayını terk etmesinin ardından programın sunucusunu Senem Tolunay Ilgaz "Bu da hep benim başıma geliyor" diyerek CHP'li Muharrem İnce'nin de canlı yayını terk etmesine göndermede bulundu.

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

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