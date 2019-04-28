CHP'li Kaftancıoğlu'na, 6 Yıl Önce PKK'lı Sakine Cansız İçin Attığı Tweet, Canlı Yayında Soruldu

CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu'na, terör örgütü PKK'nın kurucusu olan Sakine Cansız'la ilgili attığı tweet soruldu. Kaftancıoğlu, düşüncelerinin değişmediği ifade etti.

Habertürk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediysem aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" yanıtını verdi.

6 YIL ÖNCE CANSIZ'I "DEVRİMCİ" OLARAK NİTELEDİ

Kaftancıoğlu'nun 2013 yılındaki tweetleri şu şekildeydi:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."