CHP'li Bozkurt'tan O Öğretmene Sert Tepki

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Borkurt, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Ayşe Kemal İnanç Kız Adadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı ile ilgili, "Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa" dedi.



Ercan Harmancı'ya öğretmen demenin içini acıttığını, başta atanamayan, tüm öğretmenlere hakaret olduğunu belirten CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, şunları söyledi:



"Bu şahsa öğretmen demek hakikaten ülkemizin bugün Ak Parti ile getirildiği içler acısı durumun belki de en somut göstergesi. Bir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde hem de felsefe öğretmeni olan, yani çocuklarımıza özgür düşünmeyi, akıl yürütmeyi, aklın özgürleşmesini ve bilimsel bilgiyi öğretmesi gereken bir öğretmen, o çocuklarımızını beden eğitimi dersinde zina yaptıklarını söylecek kadar şuurunu kaybetmiş olması. Sizden ve bizden önce çocuklarını o okulda yıllardır okutan velilerin böyle bir öğretmene tepki göstermesi gerekiyor. Bu şu demek oluyor. Twettlerinde açıkça şunu diyor. Beden eğitimi dersleri ümmetin kızlarını soyma, çıplaklaştırma aracı olarak kullanılıyor diyor. Bu arkadaş ne kadar yıldır orada öğretmen olarak görev yapıyorsa, o kadar yıldır, hem de bir kız okulu, erkek okulu da olsa fark etmez. Ama bir kız okulunda çocuklarını okutan bütün velilerin 'sen bizim çocuklarımıza ne demek istiylorsun?' diye sorgulamaları gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa. Bunu bir de utanmadan haber olduktan sonra bir tweet atarak, ben Kuran-ı Kerim ne diyorsa onu söylüyorum deyip, sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi, Kuran-ı Kerim'in, Allah'ın kelamını bin 400 yıldır bizim toplulumuz da dahil, dünyada 1,5 milyar insanın hayatına yön veren temel din öğretisini, yani Allah kelamını da kendi sapkın fikirlerine kurban etme, kullanma amacı. Bu, dini yönden böyle olur olmaz her şeye fetva veren Diyanet'in de bu konuda kıpırdaması gerekiyor."



MİLLİ EĞİTİM CAMİASINDAN ÇIKARTILMALI



Böyle sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasından çıkartılması gerektiğini belirten Bozkurt, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasında asla tutmaması gerekiyor. Ben neyin soruşturulduğunu asla anlamıyorum. Soruşturuyoruz diyorlar. Neyi soruşturuyorlar. Adamın ne söylediği meydanda, o söylediklerinin arkasında olduğunu belirten yeni tweetleri ortada. Basına düştükten sonra attığı yeni twetlerde ortada. Bu kişinin derhal milli eğitim camiasından uzaklaştırılması, oda yetmez bütün öğretmenlerimize bu tür sapkın fikirli kişilerin Milli Eğitim camiasında barınmasının, bu ülkenin yıllardır eğitimine emek veren, alınteri döken bütün öğretmenlerine hakaret olarak devleti yöneten hükümet tarafından algılandığını söylenmesi lazım" diye konuştu.



Harmancı'nın beden eğitimi dersi gören milyonlarca öğrencinin zina yaptıklarını söyleyecek kadar şuurunu kaybettiğini söyleyen Hüsnü Bozkurt, bakanlığın derhal gereğini yapması gerektiğini ifade etti.



- Konya