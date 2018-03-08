CHP'li Biçer, Salihli Belediye Başkanı'nın Görevden Alınmasını İstedi

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda'nın oğlu Yağız Kayda, belediye çalışanları ve bir zabıtanın, CHP Salihli Belediye Meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu'nu darp ettiği iddiasını hatırlattı. CHP'li Biçer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kayda'nın görevden alınmasını istedi.

CHP Salihli Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu, geçen pazartesi akşamı yapılan belediye meclis toplantısının ardından, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda'nın oğlu Yağız Kayda, belediye çalışanları ve bir zabıtanın kendisini darp ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Akbıyıkoğlu, konuyla ilgili partililerin katılımıyla geçen salı günü, CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı da düzenledi. Belediye Başkanı Kayda ise dün bu iddiaya, yazılı açıklamayla cevap verdi. CHP'li milletvekillerinin de katıldığı CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasının siyasi nezaketten uzak olduğunu öne sürdü, "İki genç arasındaki sözlü tartışmada, belediye çalışanları olayı yatıştırmış ve büyümesine engel olmuşlardır. 20 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir darp olayı kesinlikle yaşanmamıştır. Yaşanan tüm olaylar kamera kayıtlarında mevcut olup, bu kayıtlar adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın görevden alınmasını istedi. Biçer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde siyasetçilerin hukuk ve demokrasiden uzaklaşmalarının sonucu olarak geçmişte de Salihli'dekine benzer durumlar yaşandı. İnsanlarımız bu tutumlardan zarar gördü. Şiddet unsurlarının canını çok yaktığı bir partidir CHP. İl başkanından belediye başkanına, gençlik kollarımızdan sıradan üyemize birçok insanımızı bu şiddete kurban verdik biz. Tabii bu olup bitenler, bir anda oluşmuyor. Kin ve nefret tohumlarının ekilmesiyle oluşuyor. Siyasi tahammülsüzlükle oluşuyor. Kraldan çok kralcılar yüzünden oluşuyor. Babalarından ya da siyasi yakınlarından elde edilen güç zehirlenmesi ile oluşuyor. Pazartesi günkü saldırı bir sataşma değil, planlı, organize ve yönlendirmelerin bir sonucudur. Bu utanç verici bir durumdur. Bu çirkin saldırıya karışanların bir bölümü hali hazırda resmi kamu hizmeti yürütmektedir. Bu yüzden aslında buradaki sorun çok ciddidir ve bu ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu olay Zeki Kayda için istifa gerekçesidir. Bir saniye bile o koltukta oturması Salihli için zuldür. Derhal istifa etmeli ve oğluyla beraber hareket eden zorbaları kamudan el çektirip yargıya teslim etmelidir. Eğer onuruyla istifa etmiyorsa, kamu yararı ve barışı adına görevden alınmalıdır. Salihli Belediye Başkanının mafyatik mahdumlarının, çetelerinin racon keseceği bir yer değildir. Salihli, Zeki Kayda'nın oğlu ve zorbakarının çeteci anlayışı ile değil, hukuk ve demokrasi anlayışı ile yönetilmelidir. Ülkede hukuk ve demokratik esaslar askıya alınınca o ülke babalar ve oğulların çiftliğine dönüyor."

- Manisa