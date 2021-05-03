CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok

İl Hıfzısıhha Kurullarında içki satışı yasağının 'oy birliği' ile alındığı açıklamaları ardından CHP'li İzmir, Aydın, Kırklareli ve Bolu belediyeleri kararlara imza atmadıklarını açıkladı. Kırklareli Valiliği'nin 'oy birliği' ile alındı dediği alkol satış yasağı kararında Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Siyam Kesimoğlu'na vekalet eden Belediye Başkan vekili Arda Kolcular'ın imza atmadığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla alkol yasağı da yürürlüğe girdi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarıyla kentlerde içki satışına yasak getirilirken 9 CHP'li belediyenin de karar imza attıkları belirtilmişti. Antalya haricindeki illerde kararların oy birliği ile alındığı belirtilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli Belediyesi ve Bolu Belediye Başkanı, kararda imzalarının bulunmadığını açıkladı.

"KARARDA TUNÇ SOYER'İN İMZASI BULUNMAMAKTADIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 30 Nisan tarihli belgesinde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DE BENZER AÇIKLAMA GELDİ

İzmir'in ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi de, 'oy birliği ile' alındığı belirtilen söz konusu yasak kararında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun imzasının bulunmadığını bildirdi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI: İMZA ATMADIM, ŞERH KOYACAĞIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da karara imza atmadığını söylediği bildirildi.

DW Türkçe muhabiri Batu Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özcan ile konuyu görüştüğünü belirtti ve Özcan'ın, "Öyle bir karara imza atmadım. Kararı gönderecekmiş Vali Bey. Ben şerh koyacağım" dediğini aktardı.

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İMZAYI REDDETTİ, VALİLİK SİTEDEN KALDIRDI

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da "Ne ben ne de kurumumuzdan bir arkadaşım böyle bir karara imza atmadı" dedi. Kesimoğlu'nun kararın altında imzam yok demesiyle Kırklareli Valiliği'nin söz konusu kararı da internet sitesinden kaldırıldı. Daha önce ulaşılabilen karara artık Valiliğin internet sitesinden ulaşılamadığı görüldü.

Kırklareli Valiliği'nin 'oy birliği' ile alındı dediği alkol satış yasağı kararında Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Siyam Kesimoğlu'na vekalet eden Belediye Başkan vekili Arda Kolcular'ın imza atmadığı ortaya çıktı.

ALKOL SATIŞI TARTIŞMASI

Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs arası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "tam kapanma"ya gitti. Kapanma sırasında alkol satışının olup olmayacağı konusunda tartışmalar, sosyal medyada başladı.

İçişleri Bakanlığı ise söz konusu tartışmaların ardından "alkol" ifadesini kullanmadan bir açıklama yaptı:

Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur.



