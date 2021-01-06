CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
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CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu

06.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:05

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Öküzcüoğlu'nun telefonu açmadan muhtarla projeleri hakkında görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir yol hikâyesi" başlıklı bir video çekti. Yolculuk esnasında telefonu çalan Öküzcüoğlu'nun, telefonu kulağına götürerek, "Alo, buyurun muhtarım" dediği duyuldu.

HAYALİ GÖRÜŞMEDE PROJELERİNİ ANLATTI

Ancak videoda, belediye başkanının telefon ekranından, kimse ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı görüldü. Bunu fark etmeyen Öküzcüoğlu, sonra ise hattın diğer ucunda olduğunu iddia ettiği muhtara projelerini anlatmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video, sosyal medyaya yansıdığında bu ilginç detay kullanıcıların dikkatlerden kaçmadı. Öküzcüoğlu'nun telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan bu görüştürmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Telefon görüşmesini gerçekleştirmeyen Öküzcüoğlu'nun bu videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

O yorumlardan bazıları:

CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
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