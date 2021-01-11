CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı
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CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı

11.01.2021 08:18 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:50
CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, "10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek" kampanyası kapsamında zeytin fidanı diken işçileri ziyareti sırasında A.G. isimli şahıs tarafından tahralı saldırıya uğradı. Diğer işçiler araya girerken, Mustafa Kaynar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi "10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek" sloganı ile öğrencilere destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında zeytin fidanlarını diken işçileri ziyaret eden Başkan Mustafa Kaynar iddiaya göre A.G. isimli şahsın tahralı saldırısına uğradı.

DİĞER İŞÇİLER ARAYA GİRDİ

Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Kaynar kontrol amaçlı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Mustafa Kaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI YAPAN BELDE SAKİNİ

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, saldırıyla ilgili partisinin il başkanlığının sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınladı. Aşık mesajında, "Yarbaşı Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar'a zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında belde sakinlerinden olduğu belirtilen A.G isimli bir şahıs tahralı saldırıda bulundu" dedi.

Zeytin fidanı diken işçi CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırdı

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Aşık, "Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun diyerek yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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