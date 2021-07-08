CHP'li Bekaroğlu: "Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım"
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CHP'li Bekaroğlu: "Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım"

CHP'li Bekaroğlu: 'Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin yaşanan süreçlere değindi.

Mehmet Bekaroğlu, "En çok konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi de kara para. ABD yargısı eğer bu olayı ortaya çıkarmasaydı hiç haberimiz bile olmayacaktı. ABD'de bir grup, çete ABD vatandaşından çalıyor, vergi vermiyor, bir şeyler yapıyor ve bir soruşturma açılıyor." diye konuştu.

AK Parti döneminde "vergi barışı" ve "varlık barışına" ilişkin yapılan düzenlemeleri anımsatan Bekaroğlu, "Bu para, bu kanunlarla geliyor. Yani gazetecisi, bürokratı, savcısı, siyasetçisi, bakanı falan herkes işin içinde ya maalesef TBMM de işin içinde. Burada bu kanun çıkıyor ve bu kanunla geliyor bu paralar buraya." iddiasında bulundu.

Bekaroğlu, "Türkiye'nin derhal seçime karar vermesi gerekiyor ve bu iktidarın gitmesi lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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