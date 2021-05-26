CHP'li Bekaroğlu: "Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız"
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CHP'li Bekaroğlu: "Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız"

CHP'li Bekaroğlu: 'Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz CHP'liler, bu ülkede sandığı herhangi bir şekilde şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız ve yaptırmayacağız." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz CHP'liler, bu ülkede sandığı herhangi bir şekilde şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız ve yaptırmayacağız." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasında yaşanan olaylarla ilgili, Rizelilerin hiçbir şekilde bir had bildirme, saldırganca bir davranışta bulunmadığını, Rize'de militan bir grubun provokasyon yaptığını söyledi. Rize'nin misafirperver olduğunu, Rizelilerin misafire asla saldırmayacağını dile getiren Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha neler olacak, neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler." sözlerini hatırlatarak "Anayasa gereği hepimizin güvenliğinden, özgürlüğünden sorumlu olan Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey söylemesi kabul edilebilir mi? Bu, siyasete bir tehdittir ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu, Türkiye'de serbest siyaset yapma ve ifade özgürlüğü olduğunu, herkesin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Rize'de de konuşabileceğini belirtti. "Rizeliler öyle vahşi, konuşan insanlara saldıracak bir halk değil." diyen Bekaroğlu, Türkiye'de bütün problemlerine rağmen demokrasinin yürürlükte olduğunu, sandığını geleceğini, seçimin yapılacağını ve ülkenin sandıkla AK Parti'den kurtulacağını savundu.

CHP'lilerin hiçbir şekilde kışkırtmalara ve provokasyonlara gelmeyeceğini belirten Bekaroğlu, "Biz CHP'liler, bu ülkede sandığı herhangi bir şekilde şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız ve yaptırmayacağız." diye konuştu.

CHP'li Bekaroğlu: 'Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız'
CHP'li Bekaroğlu: 'Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız'
CHP'li Bekaroğlu: 'Sandığı şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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