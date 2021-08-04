CHP'li başkanların açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ziyaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 büyükşehir belediye başkanının ortak kararı ile Türk Hava Kurumu envanterindeki uçakların bakımını üstlenme talebinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'na bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret, saat 17.30'da başladı.

8 günden bu yana süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, söndürmelerin daha hızlı gerçekleştirilmesi adına gereken uçakların bakım talebi, CHP'li belediye başkanlarından geldi. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, aldıkları ortak kararla uçakların bakımını üstlenmek istediklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

CHP'li başkanların adımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 17.30'da THK'ya ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyarete İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte gidecek.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KİRALAMASINI TALEP ETMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, THK uçaklarının CHP'li büyükşehir belediyeleri tarafından kiralanarak doğrudan orman yangınlarında müdahalede kullanılmasının önünün açılmasını talep etmiş, ancak kurumdan bir yanıt alınamamıştı.