CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI

BURDUR'da CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, basın açıklaması yaparken parti binasına '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart asıldı.

BURDUR'da CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, basın açıklaması yaparken parti binasına '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart asıldı. Pankartın kaldırılmasını isteyen polis ekipleri ile Akbulut ve partililer arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra pankart indirilirken, Akbulut ve beraberindeki 5 kişi polis merkezinde ifade verdi.

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve partililer il başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Başkan Akbulut'un konuşması sırasında gençlik kolları üyeleri partinin balkonuna '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart astı.

Burada açıklama yapan İzzet Akbulut, 'Günlerdir Türkiye'yi meşgul eden, Türkiye gündemini meşgul eden ve bizim ısrarla 'o malum soru' diye bahsettiğimiz soruyu bugün Burdur Cumhuriyet Halk Partisi'nden tüm Türkiye'ye duyurmak adına o soruyu içeren pankartımızı Burdur İl Başkanlığımıza asıyoruz ve hepinizin huzurunda tekrar bu soruyu soruyoruz. 128 milyar dolar nerede' dedi.

PANKART İNDİRİLDİ

Açıklamayı takip eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük ve Asayiş Şube Müdürü Nail Çelik, pankartın indirilmesini istedi. Polis ekipleriyle CHP İl Başkanı İzzet Akbulut uzun süre tartıştı. CHP'liler savcılık kararı geldikten sonra pankartı vereceklerini söyledi. Grup il başkanlığı önünde saat 17.30'a kadar bekledikten sonra pankartı indirdi.

5 KİŞİ İFADE VERDİ

Polis ekipleri İl Başkanı İzzet Akbulut ile pankartı asan gençlik kollarındaki 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti. Savcılık belgesinin gelmesinin ardından pankart polis ekipleri tarafından alındı. İl Başkanı Akbulut ve 5 kişinin polis merkezinde ifade verdikten sonra bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı