CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, basın açıklaması yaparken parti binasına '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart asıldı.

BURDUR'da CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, basın açıklaması yaparken parti binasına '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart asıldı. Pankartın kaldırılmasını isteyen polis ekipleri ile Akbulut ve partililer arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra pankart indirilirken, Akbulut ve beraberindeki 5 kişi polis merkezinde ifade verdi.

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve partililer il başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Başkan Akbulut'un konuşması sırasında gençlik kolları üyeleri partinin balkonuna '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart astı.

Burada açıklama yapan İzzet Akbulut, 'Günlerdir Türkiye'yi meşgul eden, Türkiye gündemini meşgul eden ve bizim ısrarla 'o malum soru' diye bahsettiğimiz soruyu bugün Burdur Cumhuriyet Halk Partisi'nden tüm Türkiye'ye duyurmak adına o soruyu içeren pankartımızı Burdur İl Başkanlığımıza asıyoruz ve hepinizin huzurunda tekrar bu soruyu soruyoruz. 128 milyar dolar nerede' dedi.

PANKART İNDİRİLDİ

Açıklamayı takip eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük ve Asayiş Şube Müdürü Nail Çelik, pankartın indirilmesini istedi. Polis ekipleriyle CHP İl Başkanı İzzet Akbulut uzun süre tartıştı. CHP'liler savcılık kararı geldikten sonra pankartı vereceklerini söyledi. Grup il başkanlığı önünde saat 17.30'a kadar bekledikten sonra pankartı indirdi.

5 KİŞİ İFADE VERDİ

Polis ekipleri İl Başkanı İzzet Akbulut ile pankartı asan gençlik kollarındaki 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti. Savcılık belgesinin gelmesinin ardından pankart polis ekipleri tarafından alındı. İl Başkanı Akbulut ve 5 kişinin polis merkezinde ifade verdikten sonra bırakıldığı öğrenildi.

CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden 'karton toplayıcısı' açıklaması
Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden 'karton toplayıcısı' açıklaması
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'Lİ BAŞKANLA POLİS ARASINDA PANKART TARTIŞMASI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 23:40:13. #1.16#

title