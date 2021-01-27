CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler

CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Nurcan Y., açıklamalarda bulundu. Nurcan Y., "Ailem, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü. Bir yanıt alamadık. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler" dedi.

Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y., tarafından tecavüze uğradığını iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y., konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kendisine sahip çıkılmadığını belirten kadın, sesini duyurmak istediğini ancak CHP'nin konuyu örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

"REZİL OLMAYAYIM DİYE DİNİ NİKAHLA EVLENDİM"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Nurcan Y., "Tecavüze uğradıktan sonra adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemde ailem K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim. 3-4 yıl boyunca hep oyalandım. Eşinden ayrılmasını istedim onu da kabul etmedi" dedi.

"BENİ OLUR OLMAZ DÖVERDİ"

K.Y. tarafından sık sık darbedildiğini iddia eden Nurcan Y., "Yanıma geldiğinde beni olur olmaz döverdi. Bir keresinde boynumu sıkarak boğmaya çalıştı. Yumruk atıp, kollarımı burkardı. Sonrasında vücudumda morluklar oluşmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

"ALAN MEMNUN VEREN MEMNUN DİYEREK YAŞANANLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER"

Parti yönetiminin kendisine sahip çıkmadığını da aktaran kadın, "Ailem Ankara'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarımı anlatan bir dosya götürdü. Bir yanıt alamadık. İl yönetimine defalarca dilekçe gönderdim. Oradan da sonuç alamadım. 15 yıldır üyesi olduğum partim bana sahip çıkmadı. 'Alan memnun veren memnun' diyerek yaşananların üstünü örttüler" şeklinde konuştu.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla K.Y. hakkında dava açmıştı. Hakkındaki iddialar ile ilgili konuşan CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y., "Ülke zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir zamanda bu tür haberlerle anılmak istemiyorum" demişti.