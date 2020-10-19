CHP'li başkanın kızı korona virüse yakalandı

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in kızı Ela Gürel'in korona virüs testi pozitif çıktı.

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in kızı Ela Gürel'in korona virüs testi pozitif çıktı. Gürel, kızının korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurarak, dua istedi.

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in kızı Ela Gürel'in korona virüs testi pozitif çıktı. Küçük kızının Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Gürel, "Tatlı kızımız Ela'ya Covid-19 tanısı kondu. Ben ve eşim de gereken testleri yaptırdık. Bizler negatifiz. Ama kızımız pozitif olduğundan dolayı 14 gün boyunca evimizde karantina süreci yaşayacağız. Ela hanım çok iyi, bizler de çok iyiyiz. İnşallah bu süreci sorunsuz tamamlarız. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı