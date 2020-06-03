CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Kerimoğlu, "Biz CHP'lilerin görevi eve koli göndermek, para göndermek değildir. Yoksulluğu bitirmektir" dedi. Bilindiği üzere İmamoğlu'nun korona sürecindeki yardım kolileri tartışma konusu olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda hazırlattığı yardım kolisi fiyatı nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi partisinden bir eleştiri geldi. Video konferans sistemiyle bir canlı yayına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, eve koli göndermek, para göndermek, reçetesini tedarik etmek değildir. Yoksulluğu bitirmektir" diye konuştu.

Bilindiği üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı destek kampanyasındaki gıda kolisinin fiyatı vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmiş; birçok yerde muadillerinin 50 ile 100 TL arasında değiştiği gıda paketi için İBB, 150 TL talep etmişti.

KERİMOĞLU İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan da İmamoğlu'na üstü kapalı bir eleştiri geldi. Bir YouTube kanalının canlı yayınına katılan Bülent Kerimoğlu, isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksulluğu yönetmek değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksullukla mücadele etmektir... Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksulluğu bitirmektir... Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, eve koli göndermek, para göndermek, reçetesini tedarik etmek değildir... O koşulların oluşmaması için gelir dağlımında adaleti sağlamaktır. Yoksulluğu bitirmektir... İşsizliği bitirmektir. Kısacası üreten Türkiye'yi yeniden fabrikalarını açan Türkiye'yi kurmaktır. Bizim sorumluluğumuz bu."