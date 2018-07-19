CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakalını kestirdi

ANKARA - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı Olağanüstü Hal sona erince sakallarını kesti.

OHAL'i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi. Atıcı, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle geldi. Atıcı, yaptığı açıklamada, "Dönemin Adalet Bakanı'nın TBMM Kürsüsü'nden OHAL'i sadece 3 ay için çıkardıkları, hatta 3 ay bile sürmeyeceği söyleminin büyük bir yalan olduğu sonradan anlaşılacaktı. Bu ifadelerin üzerinden 3 ay değil 24 ay, 90 gün değil 729 gün geçti. 729 günün her anında OHAL'in kötülükleri hatırlansın ve olağanüstü hal uygulaması üçer aylık sürelerle tam 7 kez uzatılsın diye el kaldıranlar beni gördükçe utansın diye, sakalımın her teliyle her gün eylem yaptım. Bildiğim kadarıyla parlamento tarihinin en uzun eylemini yapmış oldum. Keşke böyle bir rekorun sahibi olamasaydım" ifadelerini kullandı.