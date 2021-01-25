CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm

25.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:48

CHP eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını verebileceğini belirterek, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Net! Ama nasıl? Demokratik yollarla" dedi.

CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, HaberTürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı.

İktidar değişikliğinin konuşulduğu programda Aytuğ Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

"ERDOĞAN YARIN DÜŞSÜN İSTERİZ"

Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Net! Ama nasıl? Demokratik yollarla... Seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

"LAFIMIN NEREYE GİDECEĞİNİ DİNLEYENLER BİLİR"

Atıcı, programdaki diğer konukların bu sözlere tepki göstermesi üzerine ise, "Ben binlerce kez televizyona çıkmışımdır. Benim lafımın nereye gideceğini bizi dinleyenler bilirler. Tayyip Erdoğan'ın yarın, demokratik yollarla gitmesi için her şeyi yaparım. Böyle demiş olalım." dedi.

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm

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