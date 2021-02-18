CHP'li Antmen, Gara'da PKK terörünün yaptığı katliamı lanetledi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gara'da PKK terörünün yaptığı alçakça katliamı, PKK terör örgütünü, terörden nemalananları, teröre engel olmayanları lanetlediğini belirtti.

Antmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülke olarak tarifsiz acılar içerisinde bulunduklarını, şehitlerin ve evlerine ateş düşen ailelerin olduğunu anımsattı.

Gara'da 13 evladı ve onları kurtarmak isteyen askerleri şehit verdiklerine işaret eden Antmen, PKK terörünün yaptığı bu alçakça katliamı, PKK terör örgütünü, terörden nemalananları, teröre engel olmayanları lanetlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çok gizli kalması gereken operasyona günler kala, "Müjde vereceğim, bizi izleyin" diyerek, adeta törenle kurtarma operasyonu yapmaya kalkıldığını savunan Antmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın herhangi bir ülkesinde bu kadar beceriksizce bir askeri operasyon yapılmaz. Bunu da yapan hükümet 1 saniye dahi yönetimde kalamaz. Rehin tutulan evlatlarımız, onları kurtarmak isteyen askerlerimiz şehit ediliyor. Kimse sorumluluğun gereğini yapmıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hatasını, sorumluluğunu ört pas edebilmek için hemen tebrik mektupları ve methiyeler düzdü. Bu ülkede her şey olabiliyorsunuz ama bir türlü rezil olmuyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. Başarısız olduklarında muhalefeti suçluyorlar. İktidara sesleniyorum, bunun sorumluluğu kimde? Erdoğan, hani müjde verecekti? Ama veremedi. Demek ki ortada koca bir başarısızlık var. Bunun bir bedeli mutlaka olmalı. Şehitlerimizin sorumluluğunu üzerine alarak, bunun hesabını birileri mutlaka vermeli."

Antmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çok önemli 5 soru sorduğunu dile getirerek CHP milletvekilleri olarak Kılıçdaroğlu'nun sorularını sormaya ve yanıtlarını alana kadar da bu soruların peşine düşmeye devam edeceklerini kaydetti.

İktidarın, freni boşalmış bir kamyon gibi ülkeyi uçuruma sürüklediğini, ülkenin yönetilmediğini, adeta savrulduğunu ileri süren Antmen, "Kendi iktidarları için halkın malını canını, refahını hiçe sayanlar bir an önce gitmeli. Halkımız en yakın zamanda sandıkta, bu anlayıştan ülkeyi derhal kurtarmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk