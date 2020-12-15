CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in verdiği "O zaman aç değiller" yanıtı büyük tartışma yarattı. Meclis tutanaklarına da yansıyan ifadeler sonrası açıklama yapan AK Partili Tin, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanveli Engin Altay'ın "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine verdiği yanıtla tartışma yarattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarına da yansıyan ifadelere göre, Şahin, Altay'ın sözlerine "O zaman aç değiller" diye cevap verdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin

Altay ve Şahin arasında yaşanan polemik, TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

"Engin Altay: Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor.

Şahin Tin: O zaman aç değil demek.

Engin Altay: Kuru ekmek…

Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin.

Şahin Tin: Sen kendin dedin, "Midesine ekmek giriyor" dedin.

Engin Altay: Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, beyefendi diyor ki "O zaman aç değiller."

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de yaşanan duruma tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Grup başkanvelimiz Engin Altay "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" derken AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değiller" diye cevap verdi. Milletin meclisinde, millete bu lafı eden anlayışı reddediyor, milletimizin takdirine sunuyoruz."

ŞAHİN TİN: ALTAY SÖZLERİMİ ÇARPITTI

Tartışma yaratan sözlerinin ardından bir açıklama yapan Tin, ifadelerinin çarpıtıldığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tin, "CHP'li Engin Altay'ın sözlerimi çarpıtarak siyaset devşirme gayreti bizi şaşırtmadı. Türkiye'de sosyal devlet AK Parti'yle vücûd buldu. Herkesin derdiyle dertlendik. Vicdan sahibi herkes kötü niyet taşımadığımı bilir. Milletimiz CHP'nin linç siyasetine prim vermeyecektir" dedi.