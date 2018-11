CHP'li Aksünger:"İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez"

"Mansur Beye karşı bir tevazü var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben"

"İttifaksız bir sürecin yaşanmasını doğal bulmuyorum zaten"

ANKARA - CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday açıklamasına ilişkin, "İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez. Mansur Bey'e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben" dedi.

CHP PM üyesi Aksünger, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen PM toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Aksünger, PM'de adayların hepsinin belirlenme sürecinin bugün gerçekleşmeyeceğini belirterek, yöntemler konusunda konuşulacağını ve Aralık ayında adayların biraz daha netleşeceğini ifade etti. Aksünger, "Bir ittifak görüşmesi meselesinin zaten gündemde olacağını çok daha öncesinden ifade etmiştik. İttifaksız bir sürecin yaşanmasını doğal bulmuyorum zaten. Çünkü diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın öyle veya böyle aslında gizli de olsa bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. İYİ Parti kaçınılmaz bir şekilde geçişkenlerimiz olan konular ve yerler var, ondan kaynaklı mutlaka oturulması gerektiğini ifade etmiştik. Ama bu her şey çok olumlu gider veya bu senaryolar tutar gibi de düşünmemek lazım. CHP'nin çünkü kendi adaylarını her yerde çıkartmak gibi bir iradesi var. Bizim öyle bir irademiz var, PM'nin de öyle bir iradesi var. Olacak her şeye evet diyeceğiz tabii ittifaklar da dahil olmak üzere. En önemlisi parti içinde her şeyden önce bu işi kendi içimizde bir ittifakla halletmemiz gerektiğine de inanan bir insanım. Süreci görüyorum sadece, bu İYİ Parti açısından da değil, diğer partilerde tabanda belki bazı ittifaklar var gibi gözüküyor ama bunun da biraz daha yüzeye çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. HDP'de, Saadet'te veya diğer sol partiler var, bunlarda. Yerel başka bir şey ama bu seçim sadece yerel olmayacak, bence daha siyasi bir seçim olacak. Daha siyasi figürlerin yarışacağı bir seçim olacak. Çünkü süreç başka şeylere gebe gibi gözüküyor 2019'da" ifadelerini kullandı.

"İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez"

Mansur Yavaş'ın Ankara'dan adaylığı konusunda CHP'nin sıcak baktığı hatırlatılarak, Yavaş'ın 'rozetsiz bir adaylık'tan söz ettiğinin sorulması üzerine Aksünger, "İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez. Birisi tarafından aday gösterilecek. CHP kendi adayını Ankara'da çıkartacak ya da çıkartması gerekir. Mansur Bey'e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben" değerlendirmesinde bulundu.