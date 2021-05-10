CHP'li Ağbaba: "Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir"
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CHP'li Ağbaba: "Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir"

CHP'li Ağbaba: 'Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm engel gruplarına ve ailelerine aşıda öncelik verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm engel gruplarına ve ailelerine aşıda öncelik verilmesini istedi.

Ağbaba, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin salgın koşullarında her geçen gün daha da büyüyen sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

İktidarın engellilere ilişkin bolca söylemi olduğunu ancak eyleminin bulunmadığını öne süren Ağbaba, engellilerin salgın sürecinde yanlarında "sosyal devleti" aradığını, sorunlarına ve taleplerine "mesafeli hükümeti" bulduğunu savundu.

Ağbaba, "Pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizin pandemi sonrasında engellilerin faydalandığı engelli ve bakım maaşı, sağlık destekleri, özel eğitim ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda sorun yaşanmaması için hükümet gerekli planlamaları şimdiden acil olarak yapmalıdır. Hamaset söylemleri bırakılmalı, somut adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Engellilerin sağlık hizmetlerine erişimde çok ciddi sorunlar yaşadığını, eğitimde fırsat eşitliği noktasında da özellikle EBA TV üzerinden verilen eğitimlerin erişilebilir olmadığını ileri süren Ağbaba, bu dönemde özellikle engelliler açısından dijital okuryazarlığın çok önem kazandığını, Milli Eğitim Bakanlığının dijital okuryazarlıkla ilgili engellilere yönelik planlama yapması gerektiğini belirtti.

"Derhal aşıda öncelik verilmelidir"

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritaları başta olmak üzere uygulamadaki içeriklerin görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlarla uyumlu olmadığını belirten Ağbaba, görme engellilerin bu bilgilere ulaşamadığı için kendilerinin ve yaşadıkları yerin risk durumunu öğrenemediğini kaydetti.

Ağbaba, "Pandemi sürecinde engellilerin zaman kaybetmeden aşılanması gerekiyor. Tüm engel gruplarına ve ailelerine derhal aşıda öncelik verilmelidir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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