CHP'de Kurultay için Yeterli İmza Toplanamadı

Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti. Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

MUHALİFLERDEN JET HIZIYLA YANIT GELDİ

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

"KURULTAY YOK"

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

KURULTAY İÇİN 622 İMZA GEREKİYORDU

CHP'de kurultay yapılabilmesi için 622 delegenin noter onaylı ıslak imzası gerekiyor. CHP'de 1242 delege bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi insiyatifini kullanarak kurultayı toplamaya sıcak bakmadığını aktardı.

31 KİŞİ İMZAYI GERİ ÇEKMİŞ

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi.