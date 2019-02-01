CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü

Terör örgütü PKK lehinde paylaşımları nedeniyle CHP tabanı tarafından kabul görmeyen CHP'nin Kadıköy Adayı Şerdil Dara Odabaşı'yla ilgili kriz tırmanmaya devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da durumdan son derece rahatsız olduğu parti kulislerine yansırken Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, konuyla ilgili sürpriz bir yazı kaleme aldı. Geçmiş dönemlerde CHP kulislerinden aldığı doğru bilgilerle adından söz ettiren duayen gazeteci, Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığının hukuken düştüğünü belirterek, Kadıköy için en güçlü adayın Mustafa Demircan olduğunu vurguladı.

İşte Yalçın Bayer'in yazısındaki ilgili kısım;

"CHP'de geçen haftaki PM toplantısında, üyelerden biri 'Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Bey'in yolsuzluğu yok. Sayın Genel Başkan, siz neden istemiyorsunuz kendisini' dediğinde Kılıçdaroğlu 'Aykurt konusu benim için kapanmıştır. Çünkü hiçbir dediğimi yapmadı' diyor. PM'ye sunulan '10 Aralıkçı' ekipten Kadıköy için önerilen Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın da oylama sonucunda adaylığı hukuken düştü. (Sabih Kanadoğlu'nun yorumuyla) Şu an geriye tek güçlü aday, 15 yıl Kadıköy'de başkan yardımcılığı yapan işadamıMustafa Demircan kaldı."

Şerdil Dara Odabaşı (Sağda)

SALT ÇOĞUNLUĞUN OYUNU ALAMADI

Sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımları nedeniyle CHP tabanının büyük tepkisini çeken Kadıköy Adayı Şerdil Dara Odabaşı'yla ilgili yapılan oylamada gözden kaçan bir detay var. Odabaşı'nın Parti Meclisi'nde salt çoğunluğun oyunu alması gerekirken, aldığı oyun bu rakamın gerisinde kaldığı anlaşıldı. Odabaşı, toplantıda 30 kabul, 29 ret oyu aldı. Teamüllere göre PM'de bir ismin aday kabul edilmesi için en az 31 oy alması gerekiyor.

BİR DAHA ADAY GÖSTERİLMEMESİ GEREKİYOR

Öte yandan hukukçular ise Parti Meclisi'nde yapılan oylamada aday olmak için yeterli oyu alamayan kişinin bir daha aday gösterilemeyeceğini bu konunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde değil Yargıtay kararlarıyla bağlandığını dile getiriyor.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımları;