CHP Kulisleri Hareketlendi

MEHMET TOSUN - Genel başkan ve Parti Meclisinin (PM) belirleneceği CHP 36. Olağan Kurultayı'na iki hafta kala parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak isteyenler çalışmalarına hız verdi.

Ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği kurultayda, aday adaylığı için ortaya çıkan ilk isim, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

CHP Tüzüğüne göre, toplam delege sayısının yüzde 10'unun imzasıyla genel başkanlık başvurusunda bulunması gereken Kocasakal'ın, yaklaşık 120 imzayı toplayabilmek için çalışma yaptığı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Parti kulislerinde, Kocasakal'ın yeterli imzayı toplaması "sürpriz" olarak görülüyor.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek en güçlü adayın, partinin 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce olabileceği ifade ediliyor.

Genel başkanlık için nabız yoklayan, yakın çevresiyle ve CHP'li eski politikacılarla görüş alışverişinde bulunan İnce'nin, gelecek günlerde aday olup olmayacağını açıklayacağı belirtiliyor.

İnce, 18. Olağanüstü Kurultay'da 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olmuş, sürpriz bir çıkış yaparak 415 oy almıştı. 944 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olan Kılıçdaroğlu ise 740 oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

CHP'nin 16-17 Ocak 2016'da yapılan 35. Olağan Kurultayı'nda ise İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın gerekli delege sayısına ulaşamaması üzerine Kılıçdaroğlu tek aday olarak seçime girmişti.

PM üyeliği de hareketli

Anamuhalefet partisinde, başta İstanbul ve İzmir il kongreleri olmak üzere ortaya çıkan tablo, PM üyeliği yarışının da hareketli geçeceğini gösteriyor.

Partide, PM'ye girmek isteyenlerin de yoğun bir kulis çalışması yürüttüğü ifade ediliyor.

CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmenin de önünü açıyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 60 PM üyesi belirleniyor.