CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı Mehmet Balcı Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı oldu. Peki, CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı olan Mehmet Balcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mehmet Balcı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET BALCI KİMDİR?

Mehmet Balcı, 03.03.1967'de Kofçaz'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kofçaz İlçesi'nde bitirdikten sonra 1981 yılında İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi'nden 1985 yılında Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 1987 – 1988 yılları arasında 18 ay olarak askerlik göreviniİzmirNarlıdere İstihkâm Okulu ve Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çavuş olarak yaptı.

DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÇALIŞTI

1989 yılında Kırklareli Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nde 6 ay süreliğine geçici işçi olarak meslek hayatına başladı. 1990 yılında Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü'ne ziraat teknisyeni olarak atandı ardından 3 yıl süre ile Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1993 yılında Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü'ne atandı. Kırklareli atandıktan sonra Tekirdağ Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Süt ve Süt Ürünleri Bölümü'nü bitirerek tekniker olarak mezun oldu.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 4 YIL ÇALIŞTI

1995 yılında kurucu üye olarak görev aldığı Elif Konut Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001 yılında Kofçaz İlçe Tarım Müdürlüğü'nde 4 yıl tekniker olarak görev yaptıktan sonra tekrar 2005 yılında Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü'ne atandı. 2008 – 2013 yılları arasında 4,5 yıl süre ile Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Vekili olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.