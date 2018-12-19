CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı Abdullah Hacı Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan adayı Abdullah Hacı oldu. Peki, CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan adayı olan Abdullah Hacı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Abdullah Hacı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ABDULLAH HACI KİMDİR?

Kırklareli Babaeski'nin mevcut belediye başkanı olan Abdullah Hacı, 1958 yılında Babaeski'de dünyaya geldi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre yargıçlık ve hazine avukatlığı yaptıktan sonra 1985 yılında kendi serbest avukatlık bürosunu açan Abdullah Hacı, avukatlık mesleğinin yanı sıra belediye meclis üyeliği görevinde de bulundu. 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilerek göreve başlayan Hacı, 2014 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Hacı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan adayı oldu.