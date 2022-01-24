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CHP Kaman Belediye Meclisi üyeleri AK Parti'ye geçti

CHP Kaman Belediye Meclisi üyeleri AK Parti'ye geçti
AA / Ali Güneş - Haberler | Politika

CHP Kaman Belediye Meclisi üyelerinin AK Parti'ye geçtiği bildirildi.

CHP Kaman Belediye Meclisi üyelerinin Ak Parti'ye geçtiği bildirildi.

Ak Parti Kaman İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldığı belirtildi.

Parti binasında tören düzenlendiği ifade edilen açıklamada, Kaman ve Zorlu'ya AK Parti rozeti takıldığı bildirildi.

Törene AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, parti yöneticileri ve AK Parti Kaman Belediye Meclisi Üyesi Hacı Erdal Özdemir'in katıldığı aktarıldı.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, AK Parti, Kaman, Politika, Haber

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