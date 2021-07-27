CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Yalova'da "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Yalova'da "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Yalova'da 'YaşamHak Projesi' tanıtım toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Nazlıaka, CHP Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partilerine ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Kadın Kolları olarak partiyi daha ileri noktalara taşımak istediklerini anlatan Nazlıaka, il ve ilçelerdeki örgütlenmeyi tamamladıklarını, yıl sonuna kadar da mahalle örgütlenmesini bitireceklerini dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Nazlıaka, çalışmanın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ortaya çıktığını belirtti.

Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz. Şu durumu çok iyi biliyoruz, bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak daha güçlü olmayabilir, ekonomik olarak da daha güçlü olmayabilir ama bilgi de çok önemli bir güçtür. İşte biz kadınların, kız kardeşlerimize o bilgi gücünü veriyoruz, onlara haklarını anlatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

CHP, mülteci çıkışıyla tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
CHP, mülteci çıkışıyla tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 'mülteci' sözlerine sert tepki: Bir daha asla
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut
Magazin Buse Varol Fatma Girik Hande Yener Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Yalova'da "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:38:43. #1.15#

title