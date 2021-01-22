ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu
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ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu

22.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:16

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı ve kadın hakkı mücadelesinde tüm partilerle yan yana durmaya hazır olduklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı ve kadın hakkı mücadelesinde tüm partilerle yan yana durmaya hazır olduklarını söyledi.

Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlarla Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde buluşan Nazlıaka, yaptığı konuşmada, kadınların bir araya gelmesiyle aşamayacağı zorluğun ya da başaramayacağı işin olmadığını bildirdi.

"Yaşam Hak Projesi" hakkında katılımcılara bilgi veren Nazlıaka, "Yaşam Hak Projesi, şiddetin son bulduğu adrestir. Kadınlar nerede bir ve beraber olursa mutlaka sonuç alıyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın hakkı mücadelesi partiler üstü verilmesi gereken bir mücadeledir. Kadına yönelik şiddete karşı ve kadın hakkı mücadelesinde tüm partilerle yan yana durmaya hazırız." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.

ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu
ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu
ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu
ESKİŞEHİR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, STK temsilcisi kadınlarla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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