CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) dün akşam yapılan açıklamada, Kadıköy'den Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterildiği vurgulandı. CHP Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ise partisini yalanlayarak "4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek" dedi.

"OYLAMADAN BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI"

Nuhoğlu, CHP'de devam eden Kadıköy Belediye Başkan adayı tartışmasına ilişkin Artı TV'ye konuştu. Aykurt Nuhoğlu açıklamasında, "Kadıköy ile ilgili yapılan oylamada başkan adayı oylamadan çıkmadı. 4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek. Umarım daha sağlıklı karar verilir. Bütün bu 5 yıl içerisinde yapılanlar göz önüne alınır. Halkın katılımıyla belediye başkan adayları belirlenmeli. Ankara'dan çok doğru seçiler yapılmayabilir. Halkın katılımıyla yapılan seçimlerde daha doğru karar çıkar. Bunu parti yönetimine de bildirildik fakat yerine getirilmedi." dedi.

Aykurt Nuhoğlu

CHP: ADAYIMIZ ODABAŞI

CHP'nin saatler süren toplantısı sonrası MYK'dan çıkan isim Şerdil Dara Odabaşı'nın 30'a karşı 29 oyla PM'den geçtiği ifade edilmişti.

Sağda Şerdil Dara Odabaşı

ODABAŞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Odabaşı'nın PKK ve HDP ile ilgili skandal paylaşımları parti içerisinde tartışma yarattı. Odabaşı'nın 'paraşüt aday' olarak kirli pazarlıklar sonrası aday gösterildiğini düşünen partililer sosyal medyadan Genel Merkez'e ve Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.