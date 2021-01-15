CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı
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CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

15.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan "Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu" çalışmalarına başladı.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan "Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu" çalışmalarına başladı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu"nun Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında kurulduğu belirtildi.

Parti Meclisi (PM) üyesi Gizem Özcan, Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Ali Vehbi Bakırlıoğlu, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın üyesi olduğu komisyonun 4 gün boyunca incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonuna başkanlık eden Ali Öztunç, konuyla ilgili "CHP olarak sahadaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Komisyonumuz ile sorunu yerinde inceleme anlayışıyla 4 günlük saha incelemeleri ve arama toplantıları planladık. CHP olarak, strateji ve politikalarımızı bu anlayışla inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu, 19 Ocak Salı günü Aydın, 20 Ocak Çarşamba günü Manisa, 21 Ocak Perşembe günü Denizli ve Muğla, 22 Ocak Cuma günü de İzmir'de incelemeler yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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