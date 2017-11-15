CHP İzmir İl Başkanı Güven Açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, kimsenin Atatürk'ü sevmek için icazet almasına gerek bulunmadığını söyledi.



Güven, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de alınan her özgür nefes için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduklarını dile getirdi.



Atatürk'ün miletin ortak değeri olduğunu ifade eden Güven, şunları kaydetti:



"Kimsenin Atatürk'ü sevmek için icazet almasına gerek yoktur. Atatürk'ü ve cumhuriyeti sevmek, anlamak, korumak kimsenin tekelinde olmamıştır, olamaz da. Bu ülkenin doğusundan, batısına kadar yaşayan vatandaşlarımız Atatürk'ü sevmek için kimseden icazet almamıştır, almaz da."



Güven, CHP'li belediyelerin ürettiği hizmetlerin art niyetli şekilde görülmediğini de savunarak, CHP'li belediyelerin halkı mutlu etmek için çalıştığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu'nun da örnek ve dürüst belediyecilik yaptığını söyledi.



Parti olarak yeni dönemde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerinin yönetimine gelme kararında olduklarını iddia ederek, "Bu büyükşehir belediyelerini alırken en büyük referansımız CHP'li belediyelerimizdir. En başta da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aziz Kocaoğlu'dur. Biz Sayın Kocaoğlu'nun görevine devam edeceğine ve bu konuda herhangi bir sıkıntı olmayacağına inanıyoruz." dedi.