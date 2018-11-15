Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesinin Detayları Belli Oldu, İttifakının Şartı Açıkça Konuşuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ziyaretinde atılan temelin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Mart 2019'ya yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti bölgesel ittifak yaparak ortak adaylar çıkaracak. İYİ Parti yetkilisi, "CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın kendilerinden aday olması talebine karşılık, biz de Antalya'da Hasan Subaşı'nın adaylığını talep edebiliriz." diyerek ittifakın şartını açıkladı.

SINIRLI İTTİFAK OLACAK

Muharrem Sarıkaya, "14 ilde ittifak" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP ile İYİ Parti arasında yapılan görüşmeye değindi. "Tarafların adına 'iş birliği' dedikleri ittifak, Türkiye'nin bütününü kapsamayacak, bazı büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle sınırlı olacak" ifadesini kullanan Sarıkaya, "Eğer uzlaşı sağlanabiliyorsa, iki partinin uhdesinde olmayan ama bir araya gelinmesi halinde alınabilecek iller de kapsama alınacak" diye yazdı.

İTTİFAK YAPILABİLECEK BÜYÜKŞEHİRLER

"İYİ Parti'den yansıyan bilgiye göre Bülent Tezcan ve Koray Aydın ilk aşamada 14 büyükşehir üzerinde çalışacak. Bunlar; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın."

"Bu illerden Aydın, İzmir, Eskişehir'de mevcut büyükşehir belediyeleri CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bunlara ilave CHP, Balıkesir Büyükşehir adayı olarak milletvekili Ahmet Akın'ı aday olarak açıkladı. Bu durumda geriye 10 il kalıyor; bunlar üzerinde büyükşehir pazarlığının geçmesi bekleniyor."

ANKARA- ANTALYA PAZARLIĞI

İYİ Parti kurmaylarından biri, "CHP liderliğinin Ankara'da Mansur Yavaş'ın kendilerinden aday olması talebine karşılık, biz de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce de aynı görevi yapmış, milletvekilimiz Hasan Subaşı'nın adaylığını talep edebiliriz. için daha önce de aynı görevi yapmış, milletvekilimiz Hasan Subaşı'nın adaylığını talep edebiliriz." diye konuştu.

Bu talebin resmi görüşmede gündeme gelmemekle birlikte, alt düzeydeki temaslarda dile getirildiğini söyleyen kurmay, "CHP buna evet dedi mi?" sorusuna ise "Henüz görüşülüyor" yanıtını verdi.