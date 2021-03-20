CHP, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini Danıştay'a götürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Merkezde yüz yüze yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin feshedilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi ele alındı.

"KARAR YOK HÜKMÜNDE"

Anka'nın haberine göre; toplantılarda Türkiye'nin ilk kez insan hakları ile ilgili bir sözleşmeden çekildiği ve Anayasa'nın 90. maddesine göre bir sözleşmenin ancak kanunla kaldırılabileceği, TBMM devre dışı bırakıldığı için kararın "yok hükmünde" olduğu belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılarda sözleşmedeki maddelerin önemine vurgu yaparak, "Uluslararası anlaşmaların bir tanesini feshetmek, diğer uluslararası anlaşmaları da aynı yöntemle feshedebileceği anlamına geliyor. Bu Türkiye açısından çok sıkıntılı bir durumdur" tespiti yaptığı öğrenildi.

"42 MİLYON KADIN DA AÇILACAK DAVAYA TARAF OLMALI"

Toplantılar sonucunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı Danıştay'a başvurulması kararı çıktı. Yapılacak başvuruda, kadın örgütleri ve 42 milyon kadının bu davaya taraf olması için çağrı yapılacak.