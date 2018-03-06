CHP İstanbul Milletvekili Özdemir Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, eski hükümlü taşeron işçilerinin taşeron düzenlemesiyle asli kadrolara geçemedikleri gibi devletin kendilerine sağlamış olduğu iş güvencesini de kaybedeceklerini söyledi.

Özdemir, Meclis basın kapısı önünde, eski hükümlü taşeron işçilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, KHK ile gerçekleştirilen taşeron düzenlemesinden 100 bini aşkın eski hükümlü taşeron işçinin de etkilendiğini belirtti.

Bu düzenleme ile Devlet Memurları Kanunu'na eklenen madde ile asli kadroya alımlarda güvenlik soruşturması gerekçesi getirildiğini aktaran Özdemir, terör suçlarıyla hiçbir ilgileri olmayan, özellikle adi suçlardan eskiden hüküm giymiş taşeron işçilerin, asli kadro için yaptıkları başvuruların güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini öne sürdü.

Özdemir, eski hükümlüler için yüzde 3 istihdam kadrosunun bulunduğunu anımsatarak, "Eski hükümlü taşeron işçiler, taşeron düzenlemesiyle asli kadrolara geçemedikleri gibi devletin kendilerine sağlamış olduğu iş güvencesini de kaybetmiş olacaklar." diye konuştu.

Ülke genelinde tek bir uygulama olmadığını ifade eden Özdemir, bazı kurumların güvenlik soruşturması gerekçesini göz önüne almadan eski hükümlü taşeron işçileri kadroya aldıklarına da dikkati çekti.

Özdemir, "Taşeron düzenlemesi sonrası, eski hükümlü olan ve kesinlikle terörle ilgileri, iltisakları bulunmayan, adi suçlardan hüküm giymiş, taşeron kadrolarında yardımcı statüde çalışan ve yüzde 3 hükümlü kadro imkanından yararlanan mağdur işçilerin, asli kadrolara geçişinde reddedilenlerin, mevcut sahip oldukları işe devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıkça düzenleme yapılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında söz alan eski hükümlü taşeron işçiler de mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederek, işlerine devam etmek istediklerini dile getirdi.