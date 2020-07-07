CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
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CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, birtakım temaslarda bulunmak için geldiği İstanbul Taksim'de kapkaççıların saldırısına uğradı. Yaşar'ın cep telefonunu çalan kapkaççı kaçıp izini kaybettirirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

07.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:49

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar birtakım temasları kapsamında geldiği İstanbul Taksim'de yürüdüğü esnada kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan Yaşar kapkaççıyı yakalamak içinden peşinden metrelerce kovaladı. Kapkaç anı kameralara yansırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.14 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'daki birtakım temasları kapsamında yaklaşık 10 gündür kentte bulunan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, akşamüstü cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre cep telefonuyla konuşan Yaşar, görüşmeyi sonlandırdıktan hemen sonra arkasından yaklaşan cerrahi maskeli şahıs tarafından kapkaça uğradı.

CHP İl Başkanının Taksim'de kapkaça uğradığı anlar kamerada

KORUMASI HAVAYA ATEŞ AÇTI

Cep telefonunu çalan şahıs ara sokağa girerek kaçarken, Yaşar ise kovalamaya başladı. Yaşar'ın metrelerce kapkaççıyı kovalamasının ardından peşinden koşan koruması da havaya 2 el ateş açtı. Ancak kapkaççı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Kapkaç ve kovalamaca anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CHP İl Başkanının Taksim'de kapkaça uğradığı anlar kamerada

POLİS KAPKAÇÇININ PEŞİNDE

Olayın ardından şoku atlatan Yaşar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Polis eşkalinin belirlediği şahsı yakalamak için çalıma başlatırken, Yaşar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Korumasının ise "Ateşli silah kanununa muhalefet" suçundan idari işlem yapıldı. Yaşar'ın çalınan telefonunun değerinin yaklaşık 6 bin lira olduğu öğrenildi.

CHP İl Başkanının Taksim'de kapkaça uğradığı anlar kamerada

"TELEFONLA KONUŞURKEN ARKASINDAN GELİP 'PAT' DİYE ÇALIP KAÇTI"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Şurada telefonla konuşurken arkasından gelip 'pat' diye çalıp bu tarafa doğru kaçıyor. Ben burada arkadaşla beraberdim, o esnada gördüm. Baktım telefonu kaptı. Üstünde turuncu tişört altında da mavi pantolon vardı. Saçları da kır saçlıydı" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı

Kaynak: İHA

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